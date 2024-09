Ritirato lo sciopero previsto il prossimo 12 settembre presso la struttura ospedaliera

“È andata bene, è stata una riunione risolutiva, la proprietà ha ceduto e ha accolto la richiesta unanime delle forze sociali, sindacali, delle istituzioni, ad accedere all’istituto dell’amministrazione straordinaria”. Così il ministro delle imprese del made in Italy Adolfo Urso, a margine dell’incontro tra le parti sociali, governo, istituzioni e la proprietà della fondazione Santa Lucia, l’eccellenza ospedaliera laziale attiva sia nel campo della cura che in quello della ricerca medica. Soddisfazione anche da parte del presidente della regione Lazio Francesco Rocca: “La coesione istituzionale alla fine ha pagato: il messaggio che abbiamo dato è stato mai equivoco, sempre chiaro. Oggi ne portiamo a casa il primo risultato”. “Ora si tratta davvero di dare continuità a un istituto di qualità – continua il governatore – per portare a chiudere un’amministrazione straordinaria e fare in modo che ci sia una guida pubblica, come da impegni presi, che possa garantire assistenza e ricerca, due pilastri di una struttura tanto importante per la nostra comunità regionale”. Rocca ha poi incontrato le rappresentanze sindacali, in presidio all’esterno del ministero durante tutta la durata dell’incontro, che hanno salutato il verdetto con soddisfazione e gratitudine. A questo proposito, è stato quindi ritirato lo sciopero previsto il prossimo 12 settembre presso la struttura ospedaliera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata