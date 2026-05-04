Tumore al pancreas, italiani scoprono tallone d’Achille per ‘disinnescare’ la resistenza ai farmaci

Il tumore al pancreas è uno dei più sfidanti per la medicina. Ebbene, ora una nuova ricerca italiana apre la strada a una strategia innovativa per battere quella che i ricercatori definiscono la resilienza delle cellule del cancro, una caratteristica che consente a questo tumore di sbaragliare farmaci potenti studiati per batterlo. A illustrare a LaSalute di LaPresse i risultati dello studio pubblicato su ‘Pnas’ (Proceedings of the National Academy of Sciences) è Gian Luca Rampioni Vinciguerra, ‘cervello’ rientrato in Italia dagli Stati Uniti che oggi è professore associato presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare della Sapienza di Roma.

Qui guida un gruppo di ricerca indipendente impegnato nello studio dei meccanismi molecolari della progressione tumorale e della resistenza alle terapie: il Rampioni Vinciguerra Lab.

La ricerca e la resistenza del tumore al pancreas alle cure

Il lavoro ha coinvolto numerosi giovani scienziati e alcuni dei centri italiani più attivi nella ricerca sul tumore al pancreas: tra questi la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, l’Università di Verona e quella di Modena e Reggio Emilia.

I numeri in Italia

Nel 2024 sono stati stimati 13.585 nuovi casi di tumore al pancreas in Italia, di cui 6.873 tra gli uomini e 6.712 tra le donne. Il tasso di mortalità non si è modificato in modo significativo negli ultimi anni (dati Airc). E non a caso questo è il cancro con la minore sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi: appena l’11% negli uomini e il 12% nelle donne.

Facciamo un passo indietro: la mutazione del gene KRAS rappresenta una caratteristica distintiva dell’adenocarcinoma duttale del pancreas, la forma più comune ed aggressiva del tumore. Negli ultimi anni lo sviluppo di farmaci mirati contro la proteina KRAS alterata ha aperto nuove prospettive terapeutiche per i pazienti. Ma il fatto è che le cellule del tumore sviluppano rapidamente meccanismi di resistenza contro questi medicinali. Ora però il team della Sapienza Università di Roma e dell’Ohio State University a Columbus, negli Stati Uniti (dove Gian Luca Rampioni Vinciguerra ha lavorato fino a un paio di anni fa) ha identificato il fattore che consente alle cellule neoplastiche di adattarsi e continuare a proliferare, nonostante l’inibizione farmacologica di KRAS. E, soprattutto, ha capito come ‘disinnescarlo’.

Il ruolo di Fra-2 nel tumore del pancreas

“Si tratta della proteina Fra-2 un regolatore centrale della resistenza terapeutica. Più precisamente, Fra-2 è un fattore di

trascrizione coinvolto nella risposta cellulare allo stress in condizioni fisiologiche e risulta attivato in modo aberrante nelle cellule tumorali esposte ai trattamenti”, spiega lo studioso.

“Utilizzando modelli murini e organoidi (versioni semplificate in tre dimensioni che mimano la struttura e la funzione del tessuto originale, ndr), siamo riusciti a capire come intervenire sulla capacità delle cellule di ‘difendersi’ dallo stress legato alle terapie farmacologiche”, dice Rampioni Vinciguerra. In che modo? Attraverso la regolazione dell’espressione genica Fra-2 è in grado di rimodellare profondamente l’assetto molecolare delle cellule neoplastiche, spiegano i ricercatori.

Un interruttore doppio

I risultati di studi di laboratorio hanno infatti dimostrato che l’inibizione combinata di KRAS e Fra-2 è in grado di potenziare significativamente l’efficacia dei trattamenti contro questa neoplasia ancora difficile da curare. Allo stesso tempo la proteina Fra-2 può diventare un importante nuovo bersaglio terapeutico.

Insomma, siamo agli inizi di un filone di ricerca estremamente promettente, ma ad entusiasmare è proprio l’individuazione di un nuovo approccio che potrebbe portare a un cocktail di farmaci in grado di sbaragliare, finalmente, le agguerrite difese del tumore al pancreas. Il team di giovani cervelli ci crede e sta già lavorando ai prossimi sviluppi.