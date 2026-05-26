Farmaci falsi: nel ‘borsino’ con dopanti e anti-obesità anche ivermectina anti-cancro

Si aggiorna il ‘borsino’ dei medicinali ‘taroccati’ o illegali più richiesti sottobanco per motivi di salute. E a leggere il catalogo dei prodotti intercettati dalle forze dell’ordine c’è da saltare sulla sedia. Ai grandi classici come anabolizzanti, prodotti dopanti o terapie contro la disfunzione erettile, si affiancano i nuovi farmaci per perdere peso, insieme a presunti rimedi anti-cancro come il noto antiparassitario ivermectina, pubblicizzato qualche tempo fa come soluzione anti-Covid.

La criminalità farmaceutica è un settore redditizio e in rapida evoluzione, come emerge dalla ‘fotografia’ che arriva dalla XVIII edizione di Pangea, operazione internazionale finalizzata a contrastare il traffico illecito di farmaci, dispositivi medici, cosmetici e sigarette elettroniche.

Quest’anno l’operazione, coordinata dall’Interpol, ha consentito di sequestrare dal 10 al 23 marzo, solo tra le spedizioni dirette in Italia, quasi 20.000 unità di farmaci illegali e falsificati, per un valore stimato di oltre 20.000 euro. Parliamo di prodotti ‘tarocchi’ o venduti senza controllo, a partire dal mancato rispetto della catena del freddo, che possono contenere principi attivi molto diversi da quelli indicati in etichetta.

Il borsino dei farmaci ‘taroccati’

Come precisano Agenzia delle Dogane, Carabinieri del Nas e Guardia di Finanza, è stato rilevato un incremento dell’importazione illecita di antiparassitari del tipo ivermectina e fenbendazolo (quest’ultimo autorizzato solo per uso veterinario), pubblicizzati come utili per la terapia del cancro.

Resiste l’importazione illecita di farmaci e sostanze con caratteristiche dopanti, a cui si affiancano i medicinali per la disfunzione erettile (sildenafil, tadalafil, vardenafil) e i nuovi blockbuster per la perdita di peso (semaglutide e inibitori Glp-1).

Dal web ai negozi fisici

Gli investigatori hanno analizzato il web (marketplace, social media, app di messaggistica e dark web), ma anche farmacie sospettate di vendita illecita di farmaci e tracking di pacchi sospetti. Perché oggi molti farmaci taroccati arrivano direttamente per posta.

E il giro è importante. L’operazione internazionale ha portato al sequestro di oltre 6 milioni di unità posologiche di farmaci contraffatti per un valore di oltre 15 milioni di dollari. Le forze di polizia hanno avviato 392 attività investigative, eseguito 269 arresti e smantellato 66 gruppi criminali, nonché chiuso 5.700 siti web illegali, pagine di social media e canali utilizzati per il commercio dei prodotti illegali.

Prodotti che, è bene ricordarlo, rappresentano un rischio per la salute: nella migliore delle ipotesi non contengono quanto asserito nelle confezioni. Ma potrebbero contenere altri attivi ed esporre a pericoli da non sottovalutare. In Italia i sequestri hanno permesso di innescare alcune attività investigative congiunte da parte di Adm e Carabinieri Tutela Salute, tutt’ora in corso. Eppure il commercio sottobanco resiste.