Non solo doping, ecco i farmaci che vanno a ruba in Italia

Ammonta a 550mila euro il valore commerciale dei sequestri eseguiti dai Nas in Italia nell’ambito di Shield VI, una vasta operazione internazionale finalizzata al contrasto della criminalità farmaceutica.

Le 91 attività investigative intraprese hanno consentito di disarticolare 12 gruppi criminali, portando a tre arresti e alla scoperta di due laboratori clandestini e altrettante strutture illegali di assemblaggio di principi attivi. Circa 18mila le dosi di farmaci sequestrate, a cui si aggiungono 4.500 dosi di sostanze ad azione dopante. Dimagranti, antibiotici, antinfiammatori, farmaci per la disfunzione erettile e botulismo tra le sostanze sequestrate.

L’operazione è stata coordinata da Europol e ha visto la partecipazione di forze di polizia e agenzie di 30 Paesi. Dall’analisi dei dati operativi emerge un traffico illecito di farmaci che coinvolge, tra gli altri, anche Regno Unito, Corea e Cina.

Decisivo, per la riuscita dell’operazione sul territorio nazionale, anche il contributo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ha messo a disposizione le conoscenze tecniche delle sue articolazioni territoriali e i laboratori analitici specializzati nell’esame delle sostanze farmaceutiche.

L’azione di contrasto dei Nas ha riguardato anche il fenomeno del doping nelle attività sportive amatoriali e professionistiche. Gli ispettori investigativi antidoping hanno eseguito 49 controlli su 145 atleti; in tre sono risultati positivi. Sono stati inoltre controllati 10 atleti fuori gara, con 4 positività accertate all’uso di sostanze dopanti.

La vigilanza delle vendite online ha portato invece a quasi 100 provvedimenti di oscuramento di siti web che proponevano la vendita illegale di farmaci. Nel suo complesso, Shield VI ha individuato, nei vari Paesi aderenti, 5 laboratori clandestini e 10 centri di assemblaggio illegali, indagando su 43 organizzazioni criminali.



Sono stati sequestrati oltre 10 milioni di unità di farmaci, dispositivi medici e integratori alimentari per un valore complessivo di 33 milioni di euro, mentre sono state 33.354 le persone segnalate alle autorità giudiziarie.