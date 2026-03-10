Riccardo Zagaria (Doc Pharma) è il nuovo presidente Egualia, le sue priorità

“Consolidare il ruolo di Egualia nel dialogo con le istituzioni nazionali ed europee, valorizzando il contributo economico, sanitario e industriale delle aziende” produttrici di equivalenti. Questo l’obiettivo del neo presidente di Egualia Riccardo Zagaria, Ad di Doc Pharma, una delle principali aziende italiane specializzate nella commercializzazione di farmaci equivalenti.

Zagaria – manager con oltre 25 anni di esperienza in aziende come Giuliani, Italchimici, Zambon, Nycomed, Altana e Sanofi – subentra a Stefano Collatina (presidente e Ad di Baxter Spa), che resta componente del Consiglio direttivo.

Dalla semplificazione al payback, le priorità del nuovo presidente Egualia

Tra le priorità strategiche del nuovo numero uno dell’associazione “ci saranno sicuramente il rafforzamento del dialogo istituzionale strutturato con Stato e Regioni, per un’applicazione uniforme delle politiche di accesso e modelli distributivi dei famaci equivalenti; la semplificazione dei processi regolatori; la tutela concreta degli interessi industriali e occupazionali del comparto; il rafforzamento della comunicazione istituzionale e pubblica”.

Ma Zagaria punta anche alla “modifica del payback della spesa diretta, introducendo fattori correttivi che tengano conto del peso specifico dei produttori di equivalenti “. Sottolineando l’importanza della “collaborazione strategica con altri soggetti del sistema farmaceutico, in particolare con le aziende italiane di Farmindustria su dossier condivisi”.

Zagaria sottolinea poi il nodo dell’attuazione delle normative europee a livello nazionale, “garantendo una interlocuzione costante con Aifa, Mimit e ministero della Salute, a partire da una applicazione del Datamatrix (codice a barre bidimensionale per la tr

acciabilità e la sicurezza dei farmaci, ndr) che non penalizzi le aziende”.

I componenti del Consiglio direttivo di Egualia

Oltre a Zagaria, il Consiglio direttivo dell’Associazione è composto da: Salvatore Butti (EG Stada), Umberto Comberiati (Teva Italia), Marco Pianta (Fresenius Kabi Italia), Francesca Romana Ramundo (Sandoz), Fabio Torriglia (Viatris Italia), Stefania Badavelli (Zentiva Italia), Stefano Collatina (Baxter Spa), Andrea Francesco Rottura (Towa Pharmaceutical), Fabio Scaccia (Farmitalia), Giovanni Sala (Medac Pharma), Enrique Hausermann (Ipso Pharma), Serena Zucchetta (Neuraxpharm Italia), Paolo Angeletti (Salf Spa) e Maurizio Silvestri (DMX Pharma).

Biosimilari e value added medicines

Rinnovato anche il vertice dei due gruppi autonomi, IBG (Italian Biosimilars Group) e VAM (Value Added Medicines). A coordinare il primo gruppo sarà Francesca Romana Ramundo (AD Sandoz), supportata dai vicecoordinatori Alessandro Pedone (EG Stada) e Francesca Ceccotti (Organon Italia). Alla guida del gruppo VAM sono stati invece confermati Geremia Seclì (Medac Pharma Italia) coordinatore e Claudio Bellomo (Viatris) vicecoordinatore.