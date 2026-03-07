Menarini sfiora i 4,9 mld di euro nel 2025 e punta su talenti e AI mentre nel pharma entrano player ‘giganti’

Il 2025 è stato un “anno positivo” per Menarini, che quest’anno festeggia i suoi primi 140 anni. E questo nonostante le non poche “turbolenze” a livello globale. A dirlo con un sorriso è Lucia Aleotti, azionista e membro del Board Menarini, che inizia il consueto incontro alla Camera di Commercio di Firenze partendo dai dati. Il fatturato del Gruppo farmaceutico presente in 140 Paesi del mondo “sfiora i 4,9 miliardi di euro” – 4,887 per la precisione – con una crescita del 6,2% rispetto al 2024 e un “Ebitda che stimiamo tra i 440 e i 470 milioni di euro”.

La forza delle donne

“Voglio aprire questo incontro segnalando un dato legato al merito. Nel 2025 abbiamo assistito per la prima volta al sorpasso delle donne sugli uomini: il 50,7% dei nostri 17.800 dipendenti è donna. Si tratta di donne entrate esclusivamente per merito, perché sono brave nel loro lavoro. Proprio come ci suggeriva mio padre: ‘Circondatevi di persone che vi danno luce’. Perché servono persone speciali, che ci aiutano in questa competizione molto sfidante”.

La geografia di un’impresa globale da 905 mln di unità vendute nel mondo

Se guardiamo le prospettive geografiche, “abbiamo avuto qualche difficoltà in Ucraina, per la guerra, e in Turchia, per la svalutazione della moneta e l’inflazione, ma una crescita solida in Europa, in Medio Oriente e nel Centro America. Gli Stati Uniti ormai sono il nostro secondo Paese e la Cina, che lo scorso anno aveva deluso le aspettative, nel 2025 ha avuto un trend molto positivo e interessante, che fa ben sperare anche per l’anno in corso”. Una crescita sostenuta dalla richiesta di un ventaglio di prodotti per la salute: “Parliamo di circa 905 mln di unità vendute in 140 Paesi”, rivendica Aleotti.

L’effetto del cambio e la performance dell’oncologia

L’imprenditrice ha espresso il suo rammarico “per il cambio euro-dollaro, che ci ha fatto perdere quasi 60 mln di euro a fine anno”, ma anche la soddisfazione per la solida performance delle diverse aree terapeutiche, dal cardiovascolare al diabete. Ma non solo. “L’oncologia ci ha dato molte soddisfazioni: nel 2025 il nostro fatturato nell’area oncologica è cresciuto di 101 milioni, per un valore complessivo di 630 milioni di euro. Si tratta di un’area contraddistinta da grande dinamicità e noi stiamo correndo testa a testa con alcune delle più grandi aziende del mondo”.

L’impegno in ricerca e sviluppo di un’azienda “prudente”