Pelle d’estate tra skincare e make-up: le strategie di Pucci Romano

Le stagioni impattano anche sui cosmetici, prodotti che utilizziamo tutti i giorni sulla nostra pelle. “Iniziamo col dire che il make-up è una parte della cosmesi insieme alla skincare, alle creme, ai sieri e ai detergenti. Ebbene, in estate a essere controindicati sono numerosi principi attivi che d’inverno invece sono ottimali. È il caso, ad esempio, del retinolo, degli idrossiacidi e della vitamina C”. Parola di Pucci Romano, specialista in Dermatologia e docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Attenzione dunque ai principi attivi che non si sposano con il sole, ma le cose si complicano quando parliamo di make-up: “Il fatto è che, mentre siamo in genere molto attenti alla skincare, sul fronte dei principi attivi ma anche della qualità, sui trucchi in genere lasciamo correre. Ma attenzione: si tratta di prodotti che usiamo in maniera sistematica e tutti i giorni. Quindi il make-up deve avere una qualità indiscussa”.

Anche per questo Romano ha scritto ‘Il trucco c’è. Quando il make-up fa bene alla pelle’ (Heisenberg Editore). Un volume che spiega cosa guardare al momento di scegliere – o di utilizzare – un rossetto, un fondotinta o un eye-liner, anche in estate.

Occhio alla formulazione, deve essere amica della pelle

Come regolarsi? Impariamo a leggere le etichette. Pucci Romano invita a “controllare la formulazione dei cosmetici: nel libro segnalo una serie di problemi legati a questo aspetto. Evitiamo sostanze come petrolati, paraffine, pigmenti, metalli pesanti. Occhio anche al prezzo: se è troppo basso, è difficile che i prodotti siano di qualità. Il consumatore deve cominciare a fare la sua parte, verificando aspetti come la dermocompatibilità. Pensiamo che se utilizziamo determinati prodotti tutti i giorni sulla nostra pelle, questa attenzione è ancora più importante”, scandisce la dermatologa.

Pelle e ambiente

Pensiamo poi alle microplastiche, ubiquitarie e presenti nell’ambiente. “Sono vietate nei prodotti per la detergenza, le maschere, gli scrub, ma non nel make-up. Gli ombretti e gli illuminanti a volte sono pieni di microplastiche, sostanze altamente inquinanti”, rileva Pucci Romano.

Occhio al rossetto: ne mangiamo 2 kg

“Occhi e labbra sono parti del volto particolarmente sensibili e meritano attenzione. Consideriamo, tra l’altro, che noi il rossetto lo ingeriamo: mediamente una donna mangia circa 2 kg di rossetto nella sua vita”, conclude l’esperta. Un dettaglio curioso, che ci invita a “prestare attenzione alla composizione dei cosmetici che mettiamo ogni giorno sulla nostra pelle, soprattutto in estate”, conclude Pucci Romano.