Sharon Stone a Roma, la star americana con i Nobel incanta il Campidoglio

Sharon Stone incanta il Campidoglio a Roma. Ospite della terza e ultima giornata della “Global Nobel laureates assembly on artificial intelligence and nuclear war” l’attrice americana è intervenuta parlando dei rischi dell’IA sugli scenari di guerra globali. Ad officiare la giornata il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: ”Per Roma – ha detto a il primo cittadino della Capitale a margine dell’evento nella sala Giulio Cesare – è un grandissimo onore ospitare qui, in Campidoglio, la firma di questa dichiarazione importantissima, firmata da tantissimi premi Nobel, grandi personalità del mondo, sull’esigenza di unire gli sforzi per la pace, per la salvezza del genere umano e naturalmente per il controllo dei rischi che le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale possono portare, se non regolate, alla pace e alla sopravvivenza stessa del genere umano”.