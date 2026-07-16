Il Tribunale di Milano rigetta il ricorso per condotta antisindacale contro LaPresse

Il Tribunale di Milano in data odierna ha rigettato il ricorso ex articolo 28 SL con il quale l’Associazione Lombarda dei Giornalisti aveva denunciato l’agenzia di stampa LaPresse per condotta antisindacale. Il giudice ha mandato assolta l’agenzia di stampa, assistita dagli avvocati Angelo Zambelli e Barbara Grasselli, ritenendo che non fosse stato antisindacale consentire a una stagista di proseguire la propria attività formativa in occasione di una giornata di sciopero. L’attività formativa di una tirocinante, motiva il tribunale milanese, non può essere considerata crumiraggio, tantomeno esterno, atteso il fatto che la giovane praticante non poteva essere considerata una lavoratrice subordinata, tantomeno una giornalista, e il tirocinio era iniziato ben prima della giornata di sciopero indetta per il 16 aprile scorso.