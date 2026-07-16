Tour de France 2026, Merlier vince anche la 12esima tappa: Pogacar resta in giallo

Ancora Tim Merlier si conferma re dei velocisti al Tour de France. Lo sprinter belga della Soudal Quick-Step ha vinto allo sprint anche la 12esima tappa della Grand Boucle, la Circuit de Nevers Magny-Cours-Chalon-sur-Saone di 179.1 km. In una volata convulsa, preceduta da una brutta caduta di gruppo a pochi metri dal traguardo, Merlier ha bruciato ancora una volta l’olandese Olav Kooij (Decathlon CMA CGM) e l’altro belga Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech). Quarto l’eritreo Biniam Girmay (NSN). Per Merlier è la terza vittoria in questa edizione del Tour, la sesta totale in carriera. Invariata la classifica generale, con Tadej Pogacar (Uae Team Emirates) sempre in maglia gialla che precede il danese Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike), di +3’36” e il belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), di +4’06”. Venerdì è in programma la 13/a tappa, da Dole a Belfort di 205.8 km, percorso di media-montagna adatto alle fughe.