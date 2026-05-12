Hantavirus, il virologo Mastroianni: "Inutili mascherine, importante sorveglianza"

“La mascherina ha un effetto protettivo soprattutto per l’infezione a trasmissione respiratoria, ma in questo caso il rischio di trasmissione respiratoria interumana è molto basso, quindi la cosa più importante in questo momento è controllare e fare una sorveglianza attiva sui quattro casi che hanno avuto contatti mentre per il resto della popolazione non c’è alcun problema”. Così a LaPresse il professor Claudio Mastroianni, ordinario di Malattie Infettive Sapienza Università di Roma.

L’Hantavirus “è un virus ben conosciuto in cui il serbatoio naturale sono i roditori. È diffuso in Argentina ma anche in altre zone del mondo, nell’Est europeo”. “La variante che ha colpito le persone in crociera ha una capacità di trasmettersi, anche se in maniera molto bassa, anche per via interumana. Quindi credo che anche in questa ottica sia importante un approccio ‘One Health’ che coinvolga medici, ma anche i veterinari e tutte le strutture in grado di controllare anche l’ambiente, per evitare la diffusione dei roditori che trasmettono questa infezione e sono presenti in determinate zone del mondo, ma non in Italia”, ha spiegato.

“Il paziente è contagioso prevalentemente quando sviluppa i sintomi della malattia, quindi un paziente asintomatico non trasmette l’infezione”, ha aggiunto. “La contagiosità – ha spiegato – dura sicuramente per tutto il periodo di presenza dei sintomi clinici”. “Le misure adottate in Italia” per contrastare l’Hantavirus “sono assolutamente corrette e sono state tempestive”, ha sottolineato.