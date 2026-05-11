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lunedì 11 maggio 2026

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Hantavirus e situazione in Italia, parlano gli esperti Simit

Hantavirus e situazione in Italia, parlano gli esperti Simit
Research scientist Robert Nofchissey prepares samples of inactivated material as part of hantavirus research at the Center for Global Health at the University of New Mexico Health Sciences Center in Albuquerque, New Mexico, on Monday, May 4, 2026. (AP Photo/Susan Montoya Bryan)
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Dalla durata dell’isolamento alle misure per ridurre i rischi Hantavirus, i consigli degli esperti Simit

Al momento in Italia ci sono solo quattro persone sotto sorveglianza attiva a scopo precauzionale e prive di sintomi di Hantavirus. “Il focolaio sembra riguardare un numero limitato di persone. La situazione è sotto osservazione e, per quanto si sa, è considerata sotto controllo per la popolazione generale”. Lo spiega Cristina Mussini, presidente Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali), ricorando che “tutte le persone che hanno avuto contatti diretti con i casi confermati sono state identificate e poste in quarantena. Si parla quindi del primo cerchio di contatti, escludendo per ora i contatti secondari. Questa misura riduce significativamente il rischio di diffusione più ampia”, rassicura la specialista.

Situazione sotto controllo in Italia, no mascherine

“Come sappiamo, i casi riguardano persone che si trovavano su una nave da crociera – continua Mussini – Tra questi una persona francese e una americana che al momento presentano dei sintomi e sono sotto sorveglianza. È l’ambiente ristretto che rende la gestione più complessa. Al momento non è previsto l’uso di mascherine per la popolazione generale. La strategia si basa piuttosto sull’isolamento dei casi e sul monitoraggio attento delle persone esposte, che vengono seguite con particolare attenzione dalle autorità sanitarie”. 

Le misure precauzionali 

Un elemento critico è il periodo di incubazione, “che può arrivare fino a otto settimane. Inoltre, non è ancora chiaro quando una persona infetta diventi contagiosa. Proprio per questa incertezza, i contatti possono essere monitorati anche fino a 55 giorni, rendendo la gestione della situazione più lunga e complessa. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, il monitoraggio dovrebbe continuare per almeno 42 giorni a partire dal 6 maggio. In ogni caso, il livello di allerta segnalato dal Centers for Disease Control and Prevention è attualmente 3, ovvero relativamente basso. Il rischio per la popolazione generale è considerato quindi contenuto. Bisogna affidarsi alle autorità competenti e seguire le loro indicazioni”, sintetizza Mussini.

E chi viaggia?

“In ambienti chiusi e confinati, come sulla nave da crociera, le condizioni possono amplificare la diffusione. In questo periodo bisogna considerare anche gli sbalzi di temperatura e la frequentazione di ambienti chiusi e affollati, dove è più facile entrare in contatto con persone con infezioni respiratorie, diverse dall’Hantavirus. In questi contesti, quando si resta a lungo in luoghi molto affollati, soprattutto per le persone fragili, è consigliato l’uso della mascherina insieme al lavaggio frequente delle mani”, interviene Massimo Andreoni, past president Simit.

“Le stesse precauzioni valgono durante i viaggi in aereo o nelle aree di attesa di stazioni e aeroporti, dove si entra in contatto con persone provenienti da diverse parti del mondo e dove può esserci esposizione anche a virus non circolanti in Italia. In generale – conclude – mascherina e igiene delle mani restano le due misure più efficaci”.

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