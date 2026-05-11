Hantavirus e situazione in Italia, parlano gli esperti Simit

Al momento in Italia ci sono solo quattro persone sotto sorveglianza attiva a scopo precauzionale e prive di sintomi di Hantavirus. “Il focolaio sembra riguardare un numero limitato di persone. La situazione è sotto osservazione e, per quanto si sa, è considerata sotto controllo per la popolazione generale”. Lo spiega Cristina Mussini, presidente Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali), ricorando che “tutte le persone che hanno avuto contatti diretti con i casi confermati sono state identificate e poste in quarantena. Si parla quindi del primo cerchio di contatti, escludendo per ora i contatti secondari. Questa misura riduce significativamente il rischio di diffusione più ampia”, rassicura la specialista.

Situazione sotto controllo in Italia, no mascherine

“Come sappiamo, i casi riguardano persone che si trovavano su una nave da crociera – continua Mussini – Tra questi una persona francese e una americana che al momento presentano dei sintomi e sono sotto sorveglianza. È l’ambiente ristretto che rende la gestione più complessa. Al momento non è previsto l’uso di mascherine per la popolazione generale. La strategia si basa piuttosto sull’isolamento dei casi e sul monitoraggio attento delle persone esposte, che vengono seguite con particolare attenzione dalle autorità sanitarie”.

Le misure precauzionali

Un elemento critico è il periodo di incubazione, “che può arrivare fino a otto settimane. Inoltre, non è ancora chiaro quando una persona infetta diventi contagiosa. Proprio per questa incertezza, i contatti possono essere monitorati anche fino a 55 giorni, rendendo la gestione della situazione più lunga e complessa. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, il monitoraggio dovrebbe continuare per almeno 42 giorni a partire dal 6 maggio. In ogni caso, il livello di allerta segnalato dal Centers for Disease Control and Prevention è attualmente 3, ovvero relativamente basso. Il rischio per la popolazione generale è considerato quindi contenuto. Bisogna affidarsi alle autorità competenti e seguire le loro indicazioni”, sintetizza Mussini.

E chi viaggia?

“In ambienti chiusi e confinati, come sulla nave da crociera, le condizioni possono amplificare la diffusione. In questo periodo bisogna considerare anche gli sbalzi di temperatura e la frequentazione di ambienti chiusi e affollati, dove è più facile entrare in contatto con persone con infezioni respiratorie, diverse dall’Hantavirus. In questi contesti, quando si resta a lungo in luoghi molto affollati, soprattutto per le persone fragili, è consigliato l’uso della mascherina insieme al lavaggio frequente delle mani”, interviene Massimo Andreoni, past president Simit.

“Le stesse precauzioni valgono durante i viaggi in aereo o nelle aree di attesa di stazioni e aeroporti, dove si entra in contatto con persone provenienti da diverse parti del mondo e dove può esserci esposizione anche a virus non circolanti in Italia. In generale – conclude – mascherina e igiene delle mani restano le due misure più efficaci”.