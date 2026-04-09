Giornata Mondiale Parkinson, Il videomessaggio di Vincenzo Mollica: "Il bicchiere è sempre mezzo pieno"

In occasione della Giornata Mondiale del Parkinson che verrà celebrata l’11 aprile, Fondazione Limpe per il Parkinson ETS ha diffuso un video messaggio che vede protagonisti il giornalista e scrittore Vincenzo Mollica e il suo neurologo, il dottor Massimo Marano. Un confronto autentico, lontano da ogni formalismo, che è un invito a non arrendersi alla malattia e a guardare con fiducia alla ricerca. “Mi arrangio, con alti e bassi, ma il bicchiere è sempre mezzo pieno”, racconta Mollica, che da alcuni anni convive con questa malattia, raccontando una quotidianità fatta di fatica ma anche di ottimismo.

Ogni giorno il giornalista può contare sul sostegno della moglie Rosa Maria, “una medicina fondamentale”, e su una convinzione chiara: la volontà e la determinazione sono parte integrante della cura. Il video mette in luce anche l’importanza della relazione medico-paziente, oggi sempre più orientata a un percorso condiviso che integra terapie, attività fisica, stili di vita salutari e ascolto reciproco. Proprio il movimento, infatti, emerge come uno degli strumenti quotidiani più efficaci per contrastare il peggioramento dei sintomi della malattia: “Il Parkinson lo freghiamo così”, dice Marano.

Un impegno quotidiano che, come conferma Mollica, può tradursi in piccoli miglioramenti capaci di fare la differenza. Accanto alle riflessioni sulla vita con il Parkinson, Mollica dedica un pensiero al valore della ricerca e di chi la rende possibile. “Sono benefattori dell’umanità”, dice Mollica, riferendosi a chi ogni giorno contribuisce a far avanzare la conoscenza sul Parkinson. Un richiamo all’impegno della Fondazione Limpe per il Parkinson nel promuovere studi, informazione e supporto ai pazienti. Il video è disponibile sul canale YouTube della Fondazione Limpe.