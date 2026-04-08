Novità da AXA Italia: arriva il servizio di prenotazione online di visite ed esami

AXA Italia potenzia il menù di servizi digitali pensati per accompagnare le persone nell’intero ‘percorso salute‘, offrendo la possibilità di prenotare online esami e visite presso le strutture convenzionate. “Con il nuovo servizio di prenotazione online, AXA Italia compie un altro passo importante nella costruzione di un ecosistema salute sempre più completo e accessibile”, commenta Cristiano Gianni, Chief Health Officer del Gruppo assicurativo AXA Italia.

Alla base di questa novità, “un approccio incentrato sulla gestione personalizzata e proattiva delle specifiche esigenze di salute che, insieme a un’offerta distintiva sul mercato e alla consulenza di valore delle reti distributive, rafforza ancora una volta il nostro impegno ad accompagnare le persone in tutto il percorso salute, dalla prevenzione alla cura e nel post-cura”, sottolinea Gianni.

Si aggiunge così un nuovo tassello all’ecosistema di servizi digitali, disponibili nell’Area Salute integrata sia nella App My AXA che nell’area clienti del sito.

Come funziona

Basterà inserire la prestazione sanitaria desiderata, insieme al luogo di interesse, per poter consultare un elenco di strutture sanitarie convenzionate e, per quelle abilitate, prenotare direttamente online visite ed esami. Inoltre, se previsto dalla polizza, sarà possibile richiedere ad AXA il pagamento diretto della prestazione sanitaria prenotata, evitando così l’anticipo dell’importo.

I vantaggi

Il sistema di prenotazione, attivo 24 ore su 27 tutti i giorni offre diversi vantaggi: possibilità di scegliere la struttura più adatta alle proprie specifiche esigenze, risparmio di tempo, gestione completa delle prenotazioni online. Il servizio, già disponibile oggi su circa 100 strutture, sarà progressivamente esteso.

Un ulteriore passo avanti nel percorso per costruire un ecosistema salute integrato in ottica phygital, che oggi può contare su un network di oltre 6.500 strutture sanitarie convenzionate e su un ricco menù di servizi digitali organizzati per ambiti di bisogno.

Fra le numerose opzioni, l’area “Rimborso e convenzioni” che consente ai clienti di richiedere direttamente il rimborso delle spese sanitarie e il pagamento di indennità o diarie in caso di ricovero o infortunio, o di accedere alla Card Salute AXA per usufruire di una serie di sconti esclusivi su prestazioni sanitarie o prodotti e servizi per la salute e il benessere. Tra i “Servizi a domicilio”, inoltre, c’è anche l’acquisto e la consegna dei farmaci o servizi di assistenza professionale e pratica.