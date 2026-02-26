Axa, ricavi in crescita del 5% a oltre 115 miliardi nel 2025

Ricavi in crescita del 5% a oltre 115 miliardi nel 2025. Axa ha chiuso così l’anno scorso registrando “risultati record”. L’utile sottostante è aumentato del 6% a 8,4 miliardi di euro, ovvero del +9% escludendo Axa Im, trainato dal settore Property & casualty (+9%), grazie all’aumento dei volumi, all’espansione del margine di sottoscrizione e all’incremento del risultato finanziario determinato da maggiori proventi da investimenti, e Vita & salute (+7%), grazie al miglioramento dei risultati tecnici a breve termine nel settore Salute & protezione e ai maggiori utili nel settore a lungo termine, compresi i primi benefici della strategia di ringiovanimento del business.

La vendita di Axa Im ha comportato una diluizione temporanea dell’utile sottostante per azione a causa della tempistica del relativo riacquisto di azioni (-1%). L’utile netto è aumentato del 26% a 9,8 miliardi di euro, riflettendo principalmente l’aumento dell’utile sottostante e le voci straordinarie significativamente positive, in particolare la plusvalenza derivante dalla vendita di Axa Im.

“Nel 2025 Axa ha registrato un altro anno di performance molto solida, con una crescita degli utili del +9% nelle nostre attività principali, escludendo Axa Im – afferma Thomas Buberl, amministratore delegato di Axa – abbiamo sfruttato questi risultati eccellenti per rafforzare ulteriormente la prudenza nelle riserve. Il nostro business P&C ha registrato risultati eccezionali, combinando un sano equilibrio tra prezzi e volumi con margini ai vertici del settore, un rapporto delle spese più basso e un aumento del reddito da investimenti. Axa xl insurance ha incrementato gli utili con margini sottostanti stabili. Nel business Vita e salute, gli utili sono cresciuti del 7%, con il ramo Vita che riflette già i primi benefici della nostra strategia di rinnovamento del business e il ramo salute in crescita del 17%, anche dopo aver assorbito il cambiamento sfavorevole relativo al trattamento dell’Iva in Messico, a sottolineare la stabilità del nostro portafoglio. I nostri investimenti in automazione e intelligenza artificiale stanno dando i loro frutti, generando guadagni di efficienza. Il nostro solvency II ratio si trova a un livello molto solido. Questi risultati dimostrano la capacità di generare utili e di un franchise ben diversificato e rinforzano la nostra fiducia nella capacità di Axa di generare valore sostenibile e a lungo termine. Vorrei ringraziare tutti i nostri colleghi, agenti e partner per il loro impegno, così come i nostri clienti per la loro continua fiducia”.