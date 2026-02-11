Accesso Archivi

Axa Italia, con ‘Protezione su misura’ più supporto ai caregiver familiari

LaSalute
La nuova offerta di Axa Italia si rivolge anche ai caregiver familiari, con misure di sostegno che puntano a garantire maggiore sicurezza e stabilità.

Axa Italia prosegue la sua spinta innovativa in ambito salute con il restyling di ‘Protezione su misura’, un’offerta che prevede servizi specifici per garantire maggiore serenità e assistenza ai caregiver familiari. 

Offrirà un sostegno economico concreto, sotto forma di capitale, rendita vitalizia o indennità giornaliere, per fronteggiare eventi più o meno gravi legati a un infortunio o a una malattia che possono intaccare il tenore di vita. 

“Con ‘Protezione su misura’ offriamo risposte semplici e concrete e servizi differenziati, cuciti sugli specifici bisogni e diverse capacità di spesa, in un logica di inclusione”, spiega Cristiano Gianni, Chief health officer di Axa Italia. 

“È un offerta con cui, intercettando i cambiamenti in atto nella società, guardiamo con attenzione anche al ruolo fondamentale dei caregiver, con servizi dedicati, in ambito medico, sociale e psicologico, per garantire continuità di assistenza e contribuire più in generale a una maggiore serenità familiare”, aggiunge Gianni. 

Sostegno economico per eventi gravi 

In caso di eventi gravi, come ad esempio un’invalidità conseguente a malattia o infortunio, ‘Protezione Su Misura’ offre un aiuto concreto sotto forma di capitale o di rendita vitalizia. 

Ma il sostegno economico entra in gioco anche in situazioni meno gravi ma pur sempre complesse, come in caso di ricovero per intervento, convalescenza domiciliare post ricovero o day surgery, trauma, inabilità temporanea nello svolgere il proprio lavoro, grazie a diarie giornaliere che aiutano ad affrontare possibili situazioni di difficoltà.

Assistenza caregiver 

In un contesto di crescente invecchiamento della popolazione e di sfide quotidiane legate alla cura dei propri familiari – in un Paese che conta oltre 7 milioni di caregiver familiari, di cui circa il 60% donne 1 – ‘Assistenza Caregiver‘ si configura come potenziale alleato nel garantire stabilità in caso di eventi che possano mettere a rischio il proprio tenore di vita o quello dei propri cari e contribuire a una maggiore serenità familiare.

La nuova garanzia mette a disposizione numerosi servizi, pensati sia per i familiari non autosufficienti (parzialmente o totalmente) – se si è al loro fianco e un infortunio o una malattia impediscano di prendersene cura – sia per i caregiver stessi, in ottica di maggiore serenità famigliare, anche in ambito psicologico.

