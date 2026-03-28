Famiglia nel bosco, il dolore di Catherine per i figli con febbre

Lo psichiatra racconta la notte di Catherine Birmingham, la mamma della ‘famiglia nel bosco’ di Palmoli: i bambini hanno la febbre e lei non può prendersene cura.

Notte difficile per Catherine Birmingham, la ‘mamma del bosco’ di Palmoli: i bambini hanno la febbre e lei non può prendersene cura. A raccontarlo a LaSalute di LaPresse è lo psichiatra Tonino Cantelmi, professore dell’Università Gregoriana nel team dei consulenti dei legali dei coniugi Trevallion, l’ormai celebre famiglia nel bosco. Lo psichiatra lancia un nuovo appello: “Dobbiamo restituire a Catherine la dignità e accompagnare il suo dolore, scambiato superficialmente come ostilità”.

Le parole di Catherine

“Ho deciso di rendere pubblico, attraverso i frammenti meno drammatici di una lunga e disperata conversazione notturna, il dolore immenso di Catherine – afferma lo psichiatra – Durante la notte appena trascorsa, riferisce di sapere che i suoi figli hanno la febbre. Questa notizia e il non poterli accudire non le consente di dormire, è preoccupata, inquieta e addolorata”.

“All three children are sick with fevers and they don’t have access to their mother’s care and love that they have never been separated from in their lives?”, dice Catherine. “Saperli ammalati e non poterli consolare la distrugge”, dice Cantalemi.

‘Che cosa ho fatto per meritarmelo’?

“I am really struggling knowing my children are sick and I have not even been allowed to visit them and check on them and comfort them. This is so wrong in so many ways. What charges do I have against me that allow for the forced separation from my children? In what way have I abused, harmed or neglected my children?”, si chiede la donna.

“Catherine – riassume lo psichiatra – si domanda di quale tremendo reato si sia macchiata per meritarsi una separazione così piena di tribolazione e dichiara ‘I simply can’t cope at the moment’: semplicemente in questo momento non ce la faccio. Poi continua a descrivere il suo dolore: ‘I can’t sleep worrying about all three of them. They are afraid, depressed and separated now from the mother and father and animals and home and life they know and love’”.

La separazione della madre della famiglia nel bosco

“Queste sono le notti di dolore di Catherine, sostenuta dall’ascolto dell’avvocato Danila Solinas e della psicologa Martina Aiello. Catherine – dice ancora Cantelmi – è una madre che non può contenere il dolore di una separazione così dura e incomprensibile. Dobbiamo restituire a Catherine la dignità e accompagnare il suo dolore, scambiato superficialmente come ostilità. Quale madre potrebbe stare tranquilla in una situazione simile?”, si chiede lo psichiatra, ormai da mesi impegnato per una soluzione della vicenda che ha diviso l’Italia e che sembra lontana dal chiudersi.