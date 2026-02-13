San Valentino 2026, tempo di riflessioni sull’amore: cosa dice la scienza

San Valentino è la festa degli innamorati. Ma per la scienza l’amore è prima di tutto un fatto biologico.

Alla vigilia di San Valentino, la domanda sorge spontanea: nell’era degli algoritmi e delle connessioni che governano le nostre vite, che cos’è l’amore? Se lo si guarda con gli occhi della scienza, l’amore non è solo un racconto culturale, ma un fatto biologico, scritto nel nostro cervello prima ancora che nelle nostre storie.

Un impulso primario

“Non esiste l’amore. Esistono gli amori: per il partner, per i figli, per gli amici, per gli altri, per la natura, per gli animali. Una geografia affettiva che attraversa il cervello e la storia evolutiva della specie”, dice il professor Piero Barbanti, ordinario di Neurologia all’Università San Raffaele.

L’amore nasce come impulso primario, necessario alla sopravvivenza. È l’istinto a restare uniti. Non è una sovrastruttura romantica, ma un programma inscritto nel sistema nervoso. “Quando ci innamoriamo, nel cervello si scatena una vera e propria tempesta neurochimica”, spiega Barbanti.

La reazione del cervello all’amore

“Aumenta la dopamina, che genera euforia; cresce il nerve growth factor, associato al romanticismo; si innalza l’ossitocina, legata all’attaccamento; mentre la serotonina fluttua, contribuendo alla componente di pensiero ricorrente tipica dell’innamoramento. Per certi versi, i circuiti coinvolti somigliano a quelli delle dipendenze. Non è un caso che l’innamoramento abbia qualcosa di febbrile, di eccessivo, di leggermente irrazionale”, aggiunge il neurologo.

Eppure l’amore non coincide con la sola passione. Dal punto di vista neuroscientifico, implica dedizione e coraggio. “Amare significa esporsi, essere disposti al sacrificio. Questo processo si associa a una modulazione dell’attività dell’amigdala, l’area cerebrale legata alla paura. È un dato che aiuta a distinguere con chiarezza ciò che amore non è: gelosia patologica, stalking e violenza non hanno alcuna radice nel vero legame affettivo. L’amore vero non distrugge, non possiede, non annienta. Protegge”, chiarisce Barbanti.

Amore “da remoto”

In un’epoca di connessioni permanenti e relazioni mediate dagli schermi, si pone una domanda inevitabile: può nascere amore senza presenza? “Se la storia dimostra che un legame può sopravvivere alla distanza – sostiene Barbanti – è difficile immaginare che possa nascere senza contatto, vicinanza, scambio reale. Il cervello umano riconosce l’amore attraverso la prossimità, la condivisione sensoriale, l’esperienza reciproca”.

Un’esperienza insostituibile

Forse, alla vigilia di San Valentino, la vera domanda non è dunque se l’amore esista ancora, ma se siamo ancora disposti a correre il rischio di sentirlo. “In un mondo che pretende controllo e prevede alternative per tutto – conclude il neurologo – l’amore resta l’unica dimensione che continua a sottrarsi alla logica della sostituibilità”. Ed è forse proprio questa irriducibilità a renderlo la nostra esperienza più profondamente umana: l’unica che non prevede un piano B.