San Valentino, i fiori e la cena al ristorante. I classici della festa degli innamorati

Un bel mazzo di fiori, e se son rose rosse anche meglio. E poi la cena fuori, in un ristorante tradizionale. Ecco serviti i classici per San Valentino. Per celebrare il 14 febbraio oltre 9 milioni di italiani sceglieranno un omaggio floreale, dice Assofioristi Confesercenti a LaPresse. Ma poi la festa degli innamorati passa anche alle gioie culinarie, osservano i ristoratori che si aspettano una spesa di 35 euro a persona.

Per i fioristi a dominare la giornata resta la rosa, quella rossa in testa: da sola vale circa il 50% del volume d’affari di San Valentino. Subito dopo si consolida il tulipano, in forte crescita negli ultimi due anni e in particolare quest’anno, ormai stabilmente al secondo posto tra i fiori più richiesti. Terze le orchidee, un classico intramontabile. Sul tulipano – spiegano da Assofioristi – si conferma anche una differenza sempre più percepita dai consumatori tra prodotto importato e filiera locale: quello olandese non supera in genere i 40 centimetri ed è raccolto a un livello di fioritura più avanzato, garantendo un impatto immediato. Il tulipano italiano, invece, grazie ai mercati locali arriva più spesso tra i 40 e i 70 centimetri: viene reciso meno maturo e tende a durare di più.

Il sabato, però, cambia la ‘geografia’ delle vendite. La giornata non lavorativa porta una flessione degli acquisti diretti, ma spinge le consegne: crescono di circa il 6% sia quelle organizzate online sia quelle gestite dai negozi sul territorio.

Accanto al fiore, si rafforza la tendenza al regalo “combinato”: bouquet e composizioni vengono sempre più spesso abbinati a piccoli oggetti come peluche, cuoricini, palloncini e cioccolatini. E proprio i bouquet continuano a guadagnare spazio: negli ultimi tre anni i fiori recisi a gambo lungo hanno registrato un calo stimato intorno al 30%, sostituiti da soluzioni più pratiche da trasportare e più compatibili con le case di oggi.

Le attese del mondo della ristorazione e dei locali sono positive. “Ci attendiamo presenze nei ristoranti e nei locali per festeggiare San Valentino in linea con l’anno scorso – dice a LaPresse Vincenzo Nasi, presidente Epat-Ascom, l’Associazione pubblici esercizi di Torino – la sensazione è buona e la tendenza è stabile, come emerge dai nostri associati. Sarà da capire se il fatto San Valentino che cade di sabato dispiegherà totalmente il suo effetto o se la concomitanza con una partita come Inter-Juve lo affievolirà. Ma il sentiment degli operatori del settore è buono” a Torino come nel resto d’Italia. Il budget stimato anche quest’anno per una cenetta degli innamorati sarà 30-35 euro a testa. In base ai dati Fipe, Federazione italiana pubblici esercizi, lo scorso San Valentino erano stati oltre 6 milioni gli italiani che hanno celebrato il giorno dedicato agli innamorati cenando fuori in uno degli oltre di 133mila ristoranti presenti sul territorio italiano, con una spesa complessiva stimata intorno ai 330 milioni di euro.