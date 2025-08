Malattia di Lyme: cos’è, i sintomi e come si cura

La malattia di Lyme è un morbo raro che si può contrarre a causa del morso di una zecca. I sintomi sono difficili da intercettare e le ricadute sono molto spesso invalidanti. Negli ultimi anni – riporta l’ospedale Niguarda di Milano nel suo sito – si sta assistendo a un trend di crescita di casi. Diversi personaggi famosi, in passato e anche di recente, hanno annunciato di aver contratto la malattia come Justin Timberlake e Justin Bieber.

Come si contrae la malattia di Lyme

Sono due i fattori da tenere in considerazione affinché una persona contragga la malattia di Lyme: la zecca e il batterio Borrelia burgdorferi. Il parassita deve pungere l’uomo e l’infezione deve restare attaccata alla cute a lungo. Tuttavia – spiega il Niguarda – la Borrelia che entra nel sangue spesso non riesce a sopravvivere e causare l’infezione, in quanto deve adattarsi all’ambiente umano e proteggersi dal suo sistema immunitario.

La diagnosi e i sintomi

La malattia di Lyme può essere diagnosticata attraverso un’analisi del sangue ma occorre che trascorra qualche settimana prima di sottoporsi all’esame perché la comparsa degli anticorpi non è immediata.

Come primo sintomo della borreliosi c’è la comparsa di un eritema circolare cutaneo, dove c’è stata la puntura, che può espandersi anche su altre parti del corpo. Meno comuni sono invece l’ingrossamento dei linfonodi, mal di gola, nausea e vomito. Dopo qualche settimana molti pazienti possono sviluppare artrite, così come alterazioni neurologiche o problemi cardiaci. Se la malattia di Lyme viene diagnosticata in tempo si può ricorrere a una terapia antibiotica mirata. In una piccola percentuale di casi i sintomi possono persistere per qualche mese, anche oltre sei mesi.

Attenti ai morsi delle zecche

E’ necessario quindi prestare attenzione quando ci si trova in luoghi ad alto rischio come boschi e prati con erba alta, dove possono proliferare le zecche. Il loro morso, spesso indolore, può essere veicolo d’infezione ma non è detto. Si tratta di un’eventualità rara visto che non sempre il parassita è infetto da germi e riesce a trasmetterli all’uomo.