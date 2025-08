Justin Timberlake ha la malattia di Lyme

Justin Timberlake shock sui social. “Beh, mentre questi due anni incredibili giungono al termine e guardo al futuro, sento il bisogno di scrivere qualcosa che venga dal cuore. Non è facile cercare di contestualizzare il turbine di emozioni che comporta andare in tour – ma ci proverò…” scrive l’artista.

“Questa è stata l’esperienza più divertente, emozionante, gratificante, fisicamente impegnativa e, a tratti, estenuante che abbia mai vissuto. Faccio questo mestiere da oltre 30 anni (il che mi sembra pazzesco da dire) – e ci ho messo tutto me stesso. Non ce l’avrei mai fatta senza il sostegno della mia famiglia, degli amici, dei TN Kids e di TUTTI VOI” prosegue.

“Come molti di voi sanno, sono una persona piuttosto riservata. Ma mentre rifletto su questo tour e su quello dei festival – voglio condividere con voi un po’ di ciò che mi sta accadendo”.

“Tra le altre cose, ho combattuto con alcuni problemi di salute e mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme – non lo dico per farvi pena, ma per far luce su ciò contro cui ho lottato dietro le quinte. Se avete avuto a che fare con questa malattia o conoscete qualcuno che l’ha avuta – sapete quanto possa essere debilitante, mentalmente e fisicamente. Quando ho ricevuto la diagnosi, sono rimasto scioccato, ovviamente. Ma almeno ho potuto capire perché, mentre ero sul palco, provassi forti dolori ai nervi o una stanchezza e una sensazione di malessere estreme. Mi sono trovato davanti a una scelta personale: interrompere il tour? Oppure continuare e trovare un modo per affrontarlo? Ho deciso che la gioia che mi dà il palcoscenico supera di gran lunga lo stress fisico temporaneo. E sono così felice di aver scelto di andare avanti”.

“Non solo ho dimostrato a me stesso la mia forza mentale, ma ora ho anche tantissimi momenti speciali con tutti voi che non dimenticherò mai. Ero restio a parlarne perché sono sempre stato educato a tenere per me certe cose. Ma sto cercando di essere più trasparente sulle mie difficoltà, affinché non vengano fraintese” scrive ancora Justin Timberlake.

E conclude: “Condivido tutto questo nella speranza che possiamo trovare un modo per sentirci tutti più connessi. Vorrei fare la mia parte per aiutare anche chi sta affrontando questa malattia”.

