Il Parma esonera Carlos Cuesta: “Non c’erano i presupposti per andare avanti”

Salta la terza panchina in Serie A. Dopo Fiorentina e Bologna, anche il Parma cambia guida tecnica annunciando l’esonero di Carlos Cuesta, nonostante la vittoria raccolta nell’ultima giornata di campionato nello scontro diretto contro il Genoa. “Carlos Cuesta non è più l’allenatore della prima squadra maschile. A seguito di un confronto interno tra società e allenatore, si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale, in particolare in merito allo sviluppo del progetto sportivo – spiega in una nota il club emiliano – Sono venute a mancare, infatti, le condizioni necessarie affinché si potesse proseguire il lavoro intrapreso e si è giunti a questa decisione condivisa”. La seduta di allenamento di domani pomeriggio, lunedì 28 settembre, “sarà affidata allo staff tecnico del Club, in attesa di ulteriori sviluppi in merito alla nuova guida tecnica – aggiunge il Parma – A Carlos Cuesta ed al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del Presidente Kyle J. Krause, del Ceo Federico Cherubini, della direzione sportiva e di tutta la società per questi mesi di lavoro, impegno e dedizione dimostrati ogni giorno e il più caloroso augurio per un futuro, sia professionale che umano, ricco di soddisfazioni e successi”.

Nota del Club | Carlos Cuesta



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