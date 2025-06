Muove alcuni passi nel piazzale antistante l'ospedale

L’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa hanno dato vita a un mezzo miracolo a fine maggio: un paziente con una lesione midollare che non riusciva più a camminare è tornato a muovere alcuni passi sul piazzale antistante l’ospedale, come ritratto in un video che lo vede assieme al dott. Luigi Albano.

