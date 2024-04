Il 22 aprile il Ministero della Salute accoglierà le donne a Roma presso La Casa del Cinema di Villa Borghese

La Giornata Nazionale della Salute della Donna sarà celebrata anche per questa sua nona edizione su tutto il territorio nazionale con diverse iniziative, che permetteranno alle donne di avere accessoa informazioni e a screening gratuiti, grazie all’adesione di numerosi ospedali, strutture sanitarie e associazioni. Il prossimo 22 aprile il Ministero della Salute accoglierà le donne a Roma presso La Casa del Cinema di Villa Borghese, per una manifestazione dedicata alla salute femminile, dall’adolescenza alla senescenza, che offrirà informazioni sulla prevenzione, sugli screening da effettuare, sui corretti stili di vita e sulle attività sportive. Il Ministro Orazio Schillaci aprirà una serie di interventi su questi temi.

Atena Donna, promotrice dell’istituzione della Giornata Nazionale, ha organizzato diverse iniziative per celebrarla. Grazie alla collaborazione con ITA Airways, il logo di Atena Donna affiancato dal claim #laprevenzioneprendequota sarà posizionato su un aeromobile che volerà su tratte nazionali, inoltre gli assistenti di volo comunicheranno a tutti i passeggeri nella giornata del 22 un messaggio che sottolineerà l’importanza della Giornata invitando alla prevenzione. E quest’anno ITA Airways sosterrà la ricerca di Atena sui glioblastomi attraverso il suo sito.

E come ogni anno Atena Donna prevede una mattina di sport al femminile con Fiume in rosa, la regata che si terrà sabato 13 aprile alle ore 11.30 in 36 località d’Italia ad apertura della settimana

dedicata alla prevenzione. L’evento vede la collaborazione con Kearney, Recordati e U.S.I. L’attrice Rocío Muñoz Morales sarà come sempre madrina della Giornata Nazionale e della manifestazione. E quest’anno la regata si avvarrà della presenza di Antonio Rossi, campione olimpico di kayak di velocità, come testimonial. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di Rai per la sostenibilità e la partnership di Rai Radio 2. L’evento principale sul Tevere, come ogni anno, può vantare anche il Patrocinio di Roma Capitale e di Regione Lazio. La regata amatoriale in rosa vuole essere un invito a tutte le donne a prendersi cura della propria salute attraverso la prevenzione: lo slogan #concentratisullatuasalute sarà scritto anche sui braccialetti, commissionati all’associazione Made in carcere, che saranno distribuiti a tutte le partecipanti.

“Sono contenta di festeggiare ancora una volta, insieme al Ministero della Salute, questa Giornata che ho immaginato quasi dieci anni fa, costituendo un Comitato di nomi illustri a supporto di Atena

Donna, e che mi rende orgogliosa, perché permette di offrire un concreto aiuto alle donne per la prevenzione di tutte le patologie al femminile, grazie anche alle associazioni su tutto il territorio

sempre più numerose – ha detto Carla Vittoria Maira, Presidente di Atena Donna – La richiesta e l’ottenimento della Giornata Nazionale ha lo scopo di fare luce sulla questione femminile. Pensiamo

che anche oggi sia estremamente importante sottolineare la necessità di creare una cultura che riconosca le specificità del corpo femminile e le includa nella pratica medica, consentendo così alle

donne di superare il divario che le ha penalizzate per tanti anni. Quest’anno sono particolarmente felice e grata per aver rafforzato la collaborazione con ITA e ringrazio i partner di Atena che hanno

reso possibile le nostre iniziative, che crescono e diventano ogni anno più significative. Ricordiamoci sempre di concentrarci sulla nostra salute, perché la prevenzione prolunga la vita”.

La manifestazione Fiume in rosa non si svolgerà soltanto nella capitale ma anche in altre 35 località d’Italia: Avignana (To), Bardolino (Vr), Brindisi, Cagliari, Campogalliano, Castelforte (Lt), Castel

Gandolfo (Rm), Corgeno (Va), Empoli (Fi), Fermo, Firenze, Genova, Gorizia, Latina, Livorno, Lovere, Jesolo (Ve), Maiori (Sa), Mestre (Ve), Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pesaro, Pisa,

Pordenone, Savona, Torino, Torrita Tiberina (Rm), Toscolano Maderno (Bs), Treviso, Trieste, Varese e Venezia.

