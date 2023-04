Costo totale per le casse dello Stato pari a circa 140 milioni di euro l'anno. Ok al rimborso anche per il farmaco contro il contagio da Hiv

Nella giornata in cui si celebra la salute della donna, il comitato prezzi e rimborsi (Cpr) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato via libera alla decisione di rendere gratuita la contraccezione orale, per le donne di tutte le fasce d’età, con un costo totale per le casse dello Stato stimato in circa 140 milioni di euro l’anno. A spiegarlo a ‘Quotidiano Sanità’ è Giovanna Scroccaro, presidente del Cpr Aifa.”Si tratta di due temi che sono da tempo all’attenzione dell’agenzia – evidenzia – che hanno richiesto tempi tecnici per arrivare a una valutazione completa” e al ‘disco verde’ dell’autorità. “Abbiamo voluto portarli a termine prima della scadenza” del mandato e dell’arrivo della riforma dell’Agenzia, attesa per l’estate. In concreto, per rendere la contraccezione gratuita in Italia “sono state valutati, all’interno di 3 categorie di farmaci contraccettivi individuate e divise per ‘generazione’, i prodotti meno cari, che sono stati resi gratuiti”.

Gratis anche farmaco per prevenire contagio Hiv

Ok alla rimborsabilità anche della PReP, la Profilassi Pre-Esposizione che previene l’infezione da Hiv. Il farmaco è ora rimborsabile dal Sistema Sanitario Nazionale. Lo riferisce in una nota Anlaids Onlus. “Un importante passo in avanti! Ora serve un percorso di prevenzione completo”, dichiara Bruno Marchini, presidente di Anlaids Onlus.”La rimborsabilità della PrEP costituisce un importante passo in avanti nella prevenzione dell’infezione da Hiv, poiché rende il farmaco fruibile da tutte le persone. La PReP è però un percorso, che, oltre alla prescrizione del farmaco comprende lo screening periodico delle infezioni sessualmente trasmesse (IST), che al momento è, nella maggior parte delle regioni italiane, ancora a carico dell’utente. Auspichiamo una completa presa in carico del percorso per garantire una prevenzione efficace e completa consapevolezza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata