Milano, 3 apr. (LaPresse) – Continua il trend in riduzione del consumo di antibiotici in Italia ma più di un quarto delle assunzioni del medicinale a livello territoriale corrisponde ad acquisti privati di antibiotici rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale. È quanto emerge dal rapporto sull’uso degli anntibiotici in Italia relativo al 2021, pubblicato dall’Aifa.

