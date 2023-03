La donna, 45 anni, ha assunto il farmaco per il diabete come aiuto alla perdita di peso: ora l'Aifa segnala che è un uso improprio

Luisa (nome di fantasia) è una 43enne di Milano che ha usato impropriamente il farmaco per diabetici Ozempic per dimagrire. “Me lo ha prescritto il medico endocrinologo a cui mi sono rivolta per perdere peso, ma dopo un mese lo ho sospeso perché non mi fidavo”, racconta la donna a LaPresse. L’Ozempic è un medicinale segnalato da Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, per uno stato di carenza, proprio a causa di un aumento della domanda da parte di chi lo usa impropriamente per dimagrire. “Dovevo fare una iniezione da 25 ml alla settimana per ridurre il senso di fame. E così ho fatto per 4 settimane, al termine delle quali ho perso 5 kg”, continua. Luisa però ha deciso di non prendere più il farmaco indicato dal professionista, che la riceveva privatamente nel suo studio di Milano, ma solo di seguire la dieta che le aveva prescritto.

“Il mio farmacista aveva espresso dubbi e ho smesso anche per motivi economici, visto che una confezione da quattro iniezioni costa circa 180 euro”, aggiunge. “Nonostante le difficoltà, con molta più fatica, ho cominciato a gestire da sola la fame, a seguire il piano alimentare indicato dallo stesso medico ma senza l’aiuto di altro”, racconta ancora la donna che ha potuto constatare come i risultati siano arrivati comunque. Luisa ha infatti continuato a perdere peso anche senza usare l’Ozempic: a 4 mesi dall’inizio della dieta ha perso 20 kg in tutto.

