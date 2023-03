Nella nota si spiega che c'è carenza del prodotto e che l'uso "anche per la gestione del peso" è improprio

Allarme per l’uso improprio del farmaco per il diabete, usato anche per dimagrire: l’Ozempic non si trova più. A dirlo è l’Aifa, che parla di stato di carenza del farmaco e mette in guardia: “Qualsiasi altro uso, anche per la gestione del peso, rappresenta un uso off-label e attualmente mette a rischio la disponibilità”.

L’azienda produttrice insieme all’Aifa informa che “l’aumento della domanda di Ozempic ha portato a carenze che si prevede continueranno per tutto il 2023. Sebbene la fornitura continui ad aumentare, non è possibile prevedere con certezza quando risulterà sufficiente a soddisfare completamente la domanda attuale”. L’Aifa nella nota spiega che “Ozempic è indicato esclusivamente per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito di tipo 2 non adeguatamente controllato in aggiunta alla dieta e all’esercizio fisico. Ogni altro utilizzo, inclusa la gestione del peso, rappresenta un uso off-label e attualmente mette a rischio la disponibilità di Ozempic per la popolazione indicata”.

Il farmaco è citato da decine di video sui social, in particolare su TikTok. Ma ci sono anche segnalazioni di medici e nutrizionisti che lo consigliano e prescrivono ai pazienti per perdere peso. A Milano, alcuni farmacisti segnalano che il farmaco è introvabile e viene distribuito da Ats in DPC (cioè dato al paziente tramite le farmacie dopo inserimento di specifica ricetta).

