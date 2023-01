L'iniziativa della Regione grazie a uno stanziamento di 10 milioni di euro

La pillola contraccettiva sarà gratis nei consultori del Lazio a partire da febbraio. Lo ha confermato il presidente del Consiglio regionale laziale Marco Vincenzi, in un post su Facebook. “Nei consultori del Lazio la pillola contraccettiva sarà gratuita, con uno stanziamento di dieci milioni di euro da parte della Regione Lazio. Una decisione già annunciata negli scorsi mesi dall’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato che diventerà operativa da febbraio, quando sarà firmata la delibera”, si legge nel post.

“Un passo importante per la nostra Regione che mette al primo posto i diritti dei nostri cittadini. I consultori sono luoghi fondamentali e l’attenzione posta in questi ultimi anni dall’amministrazione regionale a questi temi, dimostra l’efficacia delle buone politiche in campo sanitario. Ringrazio tutta la Giunta regionale e il nostro candidato, Alessio D’Amato, per il lavoro svolto”, ha concluso.

