Lo hanno stabilito vari direttori sanitari delle strutture italiane, da Brescia alla Campania

Con l’arrivo dell’inverno e l’aumento dei virus respiratori, e in particolare della circolazione del Covid, sta tornando in vari ospedali d’Italia, dal Nord al Sud, l’obbligo di indossare le mascherine protettive delle vie respiratorie. Molti direttori sanitari delle strutture ospedaliere infatti, come si legge sul sito di Federsanità, l’associazione che riunisce le aziende sanitarie e ospedaliere italiane, hanno deciso di reintrodurre la precauzione delle mascherine Ffp2 nei reparti dove si trovano i pazienti più fragili: è successo ad esempio a Brescia o in alcune strutture della Campania. Una circolare del ministero della Salute di luglio eliminava l’obbligo generalizzato di mascherine nei reparti con fragili ma dava ai direttori sanitari la possibilità di reintrodurlo discrezionalmente nel singolo ospedale: una scelta che in tanti hanno già esercitato.

