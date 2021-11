Il professore ha parlato a Milano al Museo della Scienza e della Tecnologia

(LaPresse) “Le zanzare sono l’animale più pericoloso che c’è per l’uomo, uccidono 700 mila persone all’anno e causano più di 300mila casi di malattia. Rappresentano il più grande caso di salute pubblica”. Lo ha detto Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, intervenuto venerdì mattina a Milano a margine dell’evento “Il tempo della salute” organizzato dal Corriere della Sera al Museo della Scienza e della Tecnologia da Vinci in cui ha parlato di una nuova tecnologia che potrebbe eliminare l’insetto. “L’obiettivo non è eliminare tutte le zanzare, l’obiettivo è attaccare le zanzare che trasmettono le malattie. Ma non è un allarme sulla zanzara coreana“, ha aggiunto.

