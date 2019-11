Ue: " Manovra Italia a rischio di non conformità con patto di stabilità"

Il vicepresidente della commissione Ue Valdis Dombrovskis in conferenza stampa a Bruxelles avverte ."Otto paesi tra cui l'Italia sono a rischio di non conformità con il patto di stabilità e crescita". Tra i paesi a rischio non conformità quelli che ci preoccupano di più sono quelli che hanno un elevato livello di debito che non vediamo ridursi in modo abbastanza rapido. Quello dell'Italia supera il 136% del Pil, non rispetterà molto probabilmente la regola del debito", ha spiegato Dombrovskis, sottolineando come Italia, Belgio, Francia, Spagna "non hanno saputo sfruttare il periodo favorevole per mettere in ordine le proprie finanze pubbliche, questo è preoccupante perché livelli di debito elevato limitano la possibilità di rispobndere a choc economici". La Commissione in una nota sottolinea come leggi di bilancio di Italia, Belgio, Spagna, Francia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Finlandia "pongano un rischio di non conformità con il Patto di Stabilità e crescita nel 2020". "Non c'è più nessun membro dell'Eurozona in procedura di deficit eccessivo, è la prima volta", ha affermato poi il commissario Ue agli Affari Economici Pierre Moscovici.

E sul tema è intervenuto il premier Giuseppe Conte. "Sul fatto che l'Ue accolga la manovra "siamo fiduciosi: abbiamo messo in piedi una manovra che, in un quadro complesso, riesce a dare più soldi ai cittadini, alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori, tenendo in ordine i conti. E' una manovra solida e ragionevolmente espansiva. Con Bruxelles non avremo problemi", ha detto il presidente del Consiglio, a margine dell'assemblea dell'Anci ad Arezzo. Poi la freacciata alla Lega sul Fondo salvastati europeo: "Oggi ci si meraviglia e lo stesso partito che partecipava a vertici di maggioranza sul tema scopre l'esistenza del Mes e grida allo scandalo: questo è un atteggiamento irresponsabile", le parole di Conte, che aggiunge: "Come i cittadini pretendono dal governo un atteggiamento responsabile, così io pretendo un' opposizione seria, credibile, perché difendiamo tutti gli interessi nazionali, altrimenti è un sovranismo da operetta".

