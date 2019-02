Più canzoni italiane in radio, la Siae sostiene la proposta della Lega: "Promuovere la nostra cultura"

In una lettera, inviata a tutti gli associati, il presidente della Siae Giulio Rapetti Mogol si schiera a sostegno della proposta di legge del leghista Alessandro Morelli per chiedere alle emittenti radiofoniche di riservare almeno un terzo della loro programmazione giornaliera alla produzione musicale italiana, opera di autori e artisti italiani e incisa e prodotta in Italia. Gli obiettivi sono promuovere la cultura italiana, valorizzare i giovani talenti e sostenere l'industria musicale. "Tale iniziativa - spiega Mogol - avrebbe un impatto positivo sul mercato radiofonico italiano, generando maggiori introiti in diritti d'autore e in diritti connessi e contribuendo ad aumentare la quantità di musica prodotta in Italia".



