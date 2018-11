Rifiuti, vertice di governo a Caserta. Di Maio: "Gli inceneritori sono roba vintage"

Il vicepremier pentastellato sulla questione dei rifiuti in Campania. Il ministro Costa: "È antieconomico e figlio di un'altra epoca: ci vogliono almeno sei anni per realizzarlo"

"Credo che come sempre alla fine tutte le diversità di vedute nel governo si superano. Quando ci vediamo e ci mettiamo al tavolo alla fine si va sempre va avanti. Ma oggi parlare di inceneritori è come parlare della cabina telefonica col telefono a gettoni. Qualcuno può essere anche ancora affascinato dal vintage ma sempre vintage rimane". Lo ha detto il vicepremier a margine della sua visita all'Its Barsanti di Pomigliano, ritornando sulle polemiche all'interno del Governo sulla questione rifiuti in Campania.

Oggi è in programma il vertice in prefettura a Caserta con il premier Giuseppe Conte e il vicepremier pentastellato Di Maio sulla Terra dei Fuochi. Che ha dato appuntamento ai sostenitori campani per lunedì pomeriggio alle 18.30 "a Caivano insieme ai colleghi ministri" del Movimento 5 Stelle, dopo la firma del protocollo. "Noi oggi coordiniamo un protocollo con il presidente del Consiglio e i ministri interessati, è un primo atto per cominciare a spegnere i fuochi - ha precisato il vicepremier - Noi combattiamo contro la camorra e poi è chiaro che la camorra prova a riorganizzarsi per bruciare i rifiuti, ma è per questo che c'è Sergio Costa al ministero dell'Ambiente. Per fare un inceneritore ci vogliono anni - ha aggiunto - facciamo la differenziata. Guardiamo al futuro e non al passato". E la pensa così anche lo stesso Costa: "Anche se lasciassimo da parte un attimo l'ideologia e il patto di governo, tecnicamente se oggi approviamo un #inceneritore ci vogliono almeno 6 anni per la realizzazione. È antieconomico e figlio di un'altra epoca", scrive su Twitter il ministro dell'Ambiente.

#agorarai: anche se lasciassimo da parte un attimo l'ideologia e il patto di governo, tecnicamente se oggi approviamo un #inceneritore ci vogliono almeno 6 anni per la realizzazione. È antieconomico e figlio di un'altra epoca. @agorarai — Sergio Costa (@SergioCosta_min) 19 novembre 2018

E ancora. "Non conviene più aprire termovalorizzatori perché è in controtendenza con il sistema europeo. Perché tra poco non serviranno più. In Lombardia ed in Veneto stanno chiudendo. Perché se aumenta e sta aumentando (la raccolta differenziata ndr), siamo uno dei primi Paesi al mondo per la differenziata, più differenzi meno bruci. Li stanno chiudendo perché non riescono ad alimentarli", ha aggiunto il ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ad Agorà RaiTre.

I Cinquestelle, quindi, vorrebbero chiudere gli inceneritori in Lombardia, ma per il ministro dell'Interno Matteo Salvini "se gestiti bene e controllati bene, portano più salute e più economia e, quindi, sicuramente la Lombardia non torna indietro. Anzi, l'obiettivo è che anche altre regioni vadano avanti. Non voglio un Paese che torna indietro - ha commentato vicepremier leghista - I rifiuti ovunque nel mondo significano ricchezza, energia e acqua calda. A Copenaghen inaugureranno un inceneritore con una pista da sci e una parete per arrampicata, mentre altrove sono musei".

