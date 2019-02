Italia-Francia, Eliseo: Colloquio telefonico tra Mattarella e Macron

di dab

Roma, 12 feb. (LaPresse) - Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron "si è intrattenuto oggi al telefono con il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, a seguito del richiamo per consultazioni dell'Ambasciatore di Francia in Italia". Lo comunica una nota del Quirinale, riprendendo il comunicato emesso dall'ufficio stampa dell'Eliseo. I due capi di Stato "hanno riaffermato l'importanza, per ciascuno dei due Paesi, della relazione franco-italiana, che si alimenta di legami storici, economici, culturali e umani eccezionali", prosegue la comunicazione. Spiegando che Mattarella e Macron "hanno ricordato che la Francia e l'Italia, che hanno costruito insieme l'Europa, hanno una responsabilità particolare per operare di concerto alla difesa e al rilancio dell'Unione europea".

