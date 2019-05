Urne aperte in tutta Italia per le elezioni europee. Amministrative in Piemonte e 3800 comuni

Sono aperte le urne per le elezioni europee, le regionali in Piemonte e le amministrative in oltre 3.800 comuni. Per quanto riguarda le europee I cittadini italiani sono chiamati a scegliere i propri rappresentanti al Parlamento di Strasburgo. I seggi chiuderanno alle 23.

Per il momento verranno eletti 73 eurodeputati, che saliranno a 76 quando il Regno Unito avrà ultimato la Brexit. Secondo la ridistribuzione messa a punto considerando l'abbandono di Londra, l'Italia avrebbe avuto diritto di eleggere tre eurodeputati in più. Ma dopo la proroga concessa dal Consiglio europeo, anche i cittadini britannici hanno votato, il 23 maggio, i propri rappresentanti. I parlamentari eletti in totale saranno 751 e l'Italia ne avrà 73. Poi, con l'uscita dei 73 parlamentari inglesi si arriverà a quota 705 e l'Italia dovrà recuperarne tre.

L'Italia è suddivisa in cinque circoscrizioni: Nord Ovest (scheda grigia, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia: 20 seggi), Nord Est (scheda marrone, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna: 14 seggi), Centro (scheda fucsia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio: 14 seggi), Sud (scheda arancione, Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria: 17 seggi) e Isole (scheda rosa, Sardegna, Sicilia: 8 seggi). I tre seggi in più, una volta usciti gli inglesi, andranno a Nordest, Centro e Sud.

Il sistema dell'attribuzione dei seggi è un proporzionale puro e prevede anche le preferenze. Se ne possono dare fino a tre con il sistema di alternare i sessi: si possono dare a due donne e un uomo o a due uomini e una donna o a uno e uno. Non si possono dare tutte e due o tutte e tre a persone dello stesso sesso pena la nullità della seconda o della seconda e della terza. Ovviamente nel caso si scelga di dare una sola preferenza, questa potrà essere attribuita indifferentemente a un uomo o a una donna. Per avere seggi nelle rispettive circoscrizioni i partiti devono raggiungere la soglia di sbarramento del 4% a livello nazionale.

In Piemonte si vota anche per il rinnovo del Consiglio regionale con 4 candidati a governatore e per 3.800 sindaci di altrettanti comuni. Di questi, 5 sono capoluoghi di Regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso e 20 capoluoghi di Provincia, Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Biella, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Pesaro, Pescara, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Verbania, Vercelli, Vibo Valentia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata