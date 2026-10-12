Forza Nuova, Roberto Fiore si candida a sindaco di Roma

“Roberto Fiore si presenterà alla carica di Sindaco di Roma“. L’annuncio arriva attraverso una nota di Forza nuova in cui si precisa che anche che Luca Castellini concorrerà come primo cittadino di Verona. Giuseppe Bonanno Conti e Massimo Ursino si candideranno invece “alle elezioni per la regione Sicilia del 2027″.

“Con questa decisione – si legge ancora nella nota – si intende superare il tentativo, oramai patetico e agonizzante, di far tacere Fn ed i suoi quattro leader (tutti imputati per il processo del 9 ottobre) e di riaffermare potentemente il legame fra Fn e popolo che tanto spaventa quel Deep State che devia i processi, impoverisce i popoli e uccide il futuro d’Italia”.