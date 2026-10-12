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lunedì 12 ottobre 2026

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Forza Nuova, Roberto Fiore si candida a sindaco di Roma

Forza Nuova, Roberto Fiore si candida a sindaco di Roma
Roberto Fiore di Forza Nuova davanti al Tribunale di Roma. (Foto: Valerio Portelli/LaPresse)
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A Verona concorrerà Luca Castellini. Entrambi sono stati condannati per l’assalto alla sede della Cgil del 9 ottobre 2021

Roberto Fiore si presenterà alla carica di Sindaco di Roma“. L’annuncio arriva attraverso una nota di Forza nuova in cui si precisa che anche che Luca Castellini concorrerà come primo cittadino di Verona. Giuseppe Bonanno Conti e Massimo Ursino si candideranno invece “alle elezioni per la regione Sicilia del 2027″.

“Con questa decisione – si legge ancora nella nota – si intende superare il tentativo, oramai patetico e agonizzante, di far tacere Fn ed i suoi quattro leader (tutti imputati per il processo del 9 ottobre) e di riaffermare potentemente il legame fra Fn e popolo che tanto spaventa quel Deep State che devia i processi, impoverisce i popoli e uccide il futuro d’Italia”.

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