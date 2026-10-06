Nucleare, Crosetto: "Scelta necessaria, ora dobbiamo accelerare"

“Il nucleare è una scelta che deve necessariamente andare avanti. Sono contento che il governo abbia fatto la sua scelta. L’unica cosa che adesso dobbiamo fare è accelerare, perché siamo già in ritardo purtroppo rispetto ad altri Paesi e questo ci dà difficoltà di competere”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine di un convegno alla Luiss organizzato dalla Fondazione Giorgio Napolitano. “L’energia è un fattore abilitante di qualunque futuro lo Stato debba avere. Il nucleare – ha aggiunto Crosetto – è uno dei modi con cui produrre energia. La nostra capacità industriale, la nostra capacità di produrre reddito, la nostra capacità di avere tecnologia si basa sulla possibilità di avere energia. In un mondo in cui, lo vediamo ogni giorno, l’energia diventa molto più problematica e molto più costosa, il nucleare è una scelta che deve necessariamente andare avanti”.