Alessandro Di Battista, colpito da un malore nei giorni scorsi a Cuba, resta ricoverato nel Paese caraibico. “In queste ore Alessandro si trova nel reparto di terapia intensiva del quinto piano dell’Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras. Ci teniamo a ringraziare i medici, gli infermieri e i fisioterapisti che in queste ore si stanno prendendo cura di lui prima del rientro in Italia“. Lo scrive sui social l’associazione Schierarsi di Di Battista.
Di Battista resta in terapia intensiva a Cuba
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Lo fa sapere l’associazione Schierarsi