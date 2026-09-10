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giovedì 10 settembre 2026

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Di Battista resta in terapia intensiva a Cuba

Di Battista resta in terapia intensiva a Cuba
Alessandro Di Battista (Foto LaPresse/Cecilia Fabiano)
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Lo fa sapere l’associazione Schierarsi

Alessandro Di Battista, colpito da un malore nei giorni scorsi a Cuba, resta ricoverato nel Paese caraibico. “In queste ore Alessandro si trova nel reparto di terapia intensiva del quinto piano dell’Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras. Ci teniamo a ringraziare i medici, gli infermieri e i fisioterapisti che in queste ore si stanno prendendo cura di lui prima del rientro in Italia“. Lo scrive sui social l’associazione Schierarsi di Di Battista.

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