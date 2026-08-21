Migranti, l’opposizione attacca Meloni: “Boomerang clamoroso dopo lo stop a Schengen”

Scoppia la polemica dopo i trasferimenti di richiedenti asilo in Italia da parte di alcuni Paesi europei nell’ambito del Regolamento di Dublino e del nuovo Patto Ue su asilo e migrazione. Giovedì si sono aggiunti anche Finlandia e Svezia e i leader dell’opposizione all’unisono si scagliano contro la linea impostata dal governo Meloni dopo i fatti di Ceuta e lo scontro con la Spagna di Pedro Sanchez.

Schlein: “Boomerang clamoroso”

“È clamoroso il boomerang della trovata propagandistica di Giorgia Meloni di sospendere Schengen contro la Spagna”, sbotta la segretaria del Pd, Elly Schlein. “E così appena dopo la Germania, l’Austria e la Svizzera, anche la Finlandia e la Svezia dichiarano che ricominciano a rimandare in Italia i migranti entrati in Europa dal nostro Paese. Quando dicevo che su Ceuta Meloni ha creato un precedente pericoloso per l’Europa, ma soprattutto per l’Italia, intendevo esattamente questo”, aggiunge la leader dem.

“Con l’aggravante che Meloni per la sua cieca ideologia – attacca ancora – non ha mai portato avanti la più rilevante battaglia da fare a Bruxelles nell’interesse nazionale: quella sulla solidarietà europea, anche sull’accoglienza”. “Stiamo parlando – puntualizza – di persone, non di pacchi. E non si possono mandare in giro per cinico calcolo politico”.

Secondo Schlein, “è ridicolo che Meloni racconti di aver cambiato la musica in Europa, quando in realtà stava facendo un favore a quei Paesi che non vogliono condividere l’accoglienza di chi entra in Europa dall’Italia e sono ben contenti di discutere solo dei fallimentari centri in Albania: inumani, illegali, e rimasti pure vuoti”.

Conte: “Lo show su Ceuta ha prodotto un bel cortocircuito”

Non è da meno il presidente M5S, Giuseppe Conte, che si scaglia contro “l’inutile e dannoso show su Ceuta e delle scelte sui migranti che hanno prodotto un bel cortocircuito: dopo la propaganda roboante del governo contro la Spagna, ora Svezia, Austria, Svizzera, Germania e Finlandia sono in fila per rimandare in Italia i migranti da noi registrati. Un capolavoro targato Meloni: i rimpatri funzionano, ma contro di noi”.

I commenti di Renzi e Magi

Di “autogol clamoroso” fatto dalla premier parla anche il leader di Italia viva, Matteo Renzi. “Per rincorrere Vannacci ha infranto le regole europee. E brava Giorgia, bel capolavoro: hai rotto la solidarietà europea e ora ci toccano i cocci. Ma ci rendiamo conto dei danni che fa questo governo?”.

Riccardo Magi, segretario di +Europa, affonda: “Germania, Svizzera, Austria e anche ora Finlandia seguono la ricetta Meloni e rispediscono in Italia i richiedenti asilo: la linea del nostro governo sui migranti si sta rivelando un boomerang”. E poi sfida la premier: “Meloni dica cosa vuole fare ora, come intende rispondere e soprattutto se si rifiuterà di applicare il nuovo piano europeo sui migranti che lei stessa ha rivendicato”.

La replica di Fratelli d’Italia

Da Palazzo Chigi – dove si sta valutando se prorogare la chiusura delle frontiere con il Paese iberico, in vigore fino al 31 agosto – non filtrano reazioni, ma a replicare è Fratelli d’Italia: “Sull’immigrazione si sta cercando di creare un polverone contro il governo italiano solo perché si è opposto giustamente alla deriva del loro paladino Sanchez. A farlo è una sinistra disperata che cerca di raccontare come novità il tema del paese di primo approdo già previsto dai trattati di Dublino che, proprio non ritenendoli vantaggiosi per l’Italia, la destra al Governo ha cercato di superare con la politica degli hub nei paesi terzi”, osserva la deputata Augusta Montaruli.

Mentre l’europarlamentare Carlo Fidanza parla di “una campagna della sinistra sui cosiddetti ‘dublinanti’” che “è davvero penosa. Non esiste alcun legame tra la sospensione di Schengen per i fatti di Ceuta e la legittima scelta di alcuni Paesi europei di riattivare i ricollocamenti dei dublinanti” e comunque “la questione riguarda un numero esiguo di casi intercorsi tra l’agosto 2025 e l’11 giugno 2026 e che andranno in ogni caso vagliati con attenzione uno ad uno, per verificare i requisiti e la competenza sulla richiesta di asilo”.