Migranti, la Germania li espellerà verso l’Italia

Nuovo fronte migranti in Europa, nei giorni delle tensioni tra Spagna e Italia su Schengen. Una cittadina somala di 22 anni, Abdirisaq Warsame, arrivata in Germania a marzo, verrà rimpatriata il prossimo 19 agosto verso l’Italia. Lo scrive ‘Repubblica’ spiegando come il governo Merz, in affanno per i sondaggi che danno l’ultradestra dell’Afd in ascesa costante, avrebbe deciso di adottare la linea dura sui migranti.

La donna – ricostruisce il quotidiano – in base alle regole europee e il regolamento di Dublino, avrebbe dovuto chiedere asilo in Italia e non in Germania essendo il primo Paese dell’Ue dov’è approdata. Dal dicembre 2022 però l’Italia aveva sempre rifiutato di riprendersi i cosiddetti “dublinanti” e in un’intesa sottoscritta a dicembre del 2025 Roma e Berlino avevano deciso il colpo di spugna sui casi pregressi dei “dublinanti” rimasti in Germania. Tutto questo però solo in attesa dell’entrata in vigore della Riforma dell’asilo europeo. Un portavoce del ministero dell’Interno tedesco ha quindi spiegato a Repubblica che per i “dublinanti” arrivati quest’anno, la Germania ha intenzione di applicare rigorosamente le regole europee. Intende respingerli, in Italia e non solo. “Un sistema di Dublino funzionante è la premessa per il successo della Riforma dell’asilo europeo (Geas)”, ha dichiarato il portavoce a Repubblica. “La Germania si aspetta che i trasferimenti in Italia e Grecia vengano ripristinati dalla data suddetta”. Quanto al numero dei “dublinanti” che dovrebbero essere trasferiti in Italia, il portavoce del ministero dell’Interno tedesco precisa che “dipende da molti fattori” senza commentare il singolo caso.

La Germania e l’Italia cooperano strettamente e in uno spirito di fiducia reciproca su tutte le questioni relative alla politica migratoria e all’attuazione della riforma del Sistema europeo comune di asilo (CEAS) — Thomas Bagger (@Ambtedesco) August 9, 2026

Ambasciatore tedesco: “Stretta cooperazione, fiducia reciproca Berlino-Roma”

“La Germania e l’Italia cooperano strettamente e in uno spirito di fiducia reciproca su tutte le questioni relative alla politica migratoria e all’attuazione della riforma del Sistema europeo comune di asilo (Ceas)”. Così l’ambasciatore tedesco in Italia, Thomas Bagger, in un messaggio su X.

Fonti Viminale: “Con Germania e altri Paesi azzerati ‘dublinanti’ arrivati prima di 12/6”

A quanto si apprende da fonti del Viminale, l’Italia considera azzerati con alcuni principali paesi, tra cui la Germania, tutti i presunti ‘dublinanti‘ arrivati in Europa prima del 12 giugno 2026, data di entrata in vigore nel nuovo Trattato Asilo Immigrazione Ue. Questo proprio secondo uno specifico accordo sottoscritto con alcuni paesi. Ed è oggi ancora prematuro immaginare che ci siano delle persone che, arrivate in Italia dopo tale data, siano attualmente in altri paesi. È infatti passato ancora poco tempo per poterlo accertare. Peraltro per gli immigrati irregolari arrivati dopo tale data, l’Italia in ogni caso eccepirà che dovrà necessariamente operarsi una ‘compensazione’ che prenda in considerazione i migranti sbarcati sul nostro territorio nazionale ad opera di imbarcazioni di Ong che battono bandiera di paesi europei. Èla maggior parte sono proprio tedesche.