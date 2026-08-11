Lega, Salvini: "Lavoro per rafforzare squadra, beghe interne non interessano"

“La richiesta di un mio passo di lato nella Lega? Io commento le costruzioni, non le ricostruzioni. Stiamo lavorando per rafforzare la squadra, sì. Detto questo, di tutto gli italiani hanno bisogno ad agosto o a dicembre fuorché di polemiche, di beghe interne o di partito”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, in un punto stampa a margine del sopralluogo tecnico presso il cantiere Rfi del nodo ferroviario ‘Pigneto’, a Roma.

“Abbiamo fatto un congresso l’anno scorso, all’unanimità, per scelta dei militanti e dei dirigenti e quindi sto lavorando anche oggi per rafforzare la squadra – prosegue il segretario della Lega – Abbiamo 500 sindaci, abbiamo governatori in gamba e parlamentari in gamba. Quindi più siamo a farci carico del lavoro meglio è“. “Stiamo lavorando a una Pontida italiana ma anche internazionale, abbiamo invitato alcuni ospiti stranieri” a un evento che sarà incentrato “sui temi della sicurezza, della legalità, delle libertà individuali e del diritto alla vita dei nostri figli. Quindi chi vuole dare una mano a far crescere la Lega e a rafforzare la Lega è il benvenuto“, conclude il vicepremier.