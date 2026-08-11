Roma, Salvini al cantiere Rfi del Pigneto: “Da qua passeranno circa 8 milioni di persone”

Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini si è recato presso il cantiere Rfi del nodo ferroviario ‘Pigneto’, a Roma. “Questo è uno dei cantieri di cui vado più orgoglioso. Non è da miliardi, sono 200 milioni, però non solo a lavori ultimati da qua passeranno circa 8 milioni di persone, tra studenti, pendolari e turisti, ma soprattutto perché riuniamo le due sponde del Pigneto dopo una vita con i due quartieri che si guardavano con un muro in mezzo. Qua, dove siamo noi oggi, sotto passeranno i treni che uniranno le due stazioni e la metropolitana, ma soprattutto ci sarà una piazza, impianti sportivi, panchine, alberi, parco giochi”, ha dichiarato Salvini in un punto stampa a margine del sopralluogo. “Trasportisticamente è qualcosa di importante perché questa può diventare la quarta stazione ferroviaria” della Capitale, ha concluso il vicepremier spiegando che il tutto sarà operativo “già dall’inizio dell’anno prossimo. Non stiamo parlando di dieci anni di lavori”.