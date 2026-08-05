Ziello mostra cappio alla Camera, il deputato di Vannacci contro il Safe

Mostra il cappio in aula alla Camera contro il Safe. E’ quanto ha fatto il deputato del partito di Vannacci Edoardo Ziello durante le dichiarazioni di voto sulle comunicazioni del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. “Mi pare ormai che il percorso sia purtroppo tracciato. Le forze di centrodestra andranno a creare questo macigno di debito gigantesco che schiaccerà le nostre imprese e le nostre famiglie. Qui in Parlamento c’è un gruppo di deputati di destra che sa bene che cosa dire: no a questa clausola di salvaguardia, perché l’accesso a quei fondi di fatto rappresenta una completa sottomissione ai poteri forti di Bruxelles”, ha dichiarato il deputato di FnV. “Noi voteremo in modo contrario alla risoluzione della maggioranza – ha annunciato – che invece chiede l’accesso alla clausola di salvaguardia e quindi anche al Safe. Con buona pace di alcuni partiti di maggioranza che continuano a truffare gli italiani dicendo di essere contrari a quei fondi per il riarmo”. “Noi non saremo mai complici della svendita della sovranità economica e finanziaria del nostro paese, perché di fatto voi state mettendo un pericoloso cappio al collo nei confronti dell’Italia”, ha attaccato Ziello mostrando in Aula una corda annodata con cappio, mentre gli altri deputati del partito di Vannacci hanno esposto dei cartelli con la scritta ‘No Saf€’. “Dovete fermarvi affinché siete in tempo, rispettate la sovranità del nostro paese”, ha quindi concluso Ziello.