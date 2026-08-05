Vannacci: "Cappio di Ziello? Contro chi predica di fare ulteriore debito per comprare armi"

Roberto Vannacci a margine della conferenza stampa in Camera dei Deputati spiega il motivo del cappio mostrato in Aula dal deputato del partito Futuro Nazionale, Edoardo Ziello, contestando il Safe. “C’è qualcuno che vorrebbe far tornare i giovani dall’estero, ma con questo cappio i giovani scapperanno per non pagare i debiti fatti da qualcun altro. Quindi il cappio aveva quella simbologia”, ha detto Vannacci aggiungendo: “Sta sbagliando chiunque sta predicando di fare ulteriore debito. L’Italia è un Paese che è già indebitato in maniera grave, tant’è vero che siamo in procedura di infrazione per eccessivo indebitamento, per cui fare un debito per comprare delle armi come lo giustifichiamo?”.