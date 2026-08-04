Campo largo, Conte vede Schlein a pranzo: “Dialettica nel rispetto reciproco”

Prove di distensione nel campo largo. Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha riferito di aver incontrato la segretaria del Pd Elly Schlein. “Nessun problema personale – dice Conte intercettato dai cronisti a Montecitorio – Oggi ci siamo visti a pranzo, lo avevamo concordato già la settimana scorsa. La dialettica politica rimane, ma nel rispetto reciproco”.

Ucraina, Conte: “Posizione M5S sempre la stessa ma rispetto posizioni Pd”

Conte ha poi confermato la linea del partito per quanto riguarda l’Ucraina. “In questi giorni ho detto e ripetuto le stesse cose che io e il M5S diciamo da quattro anni, la nostra posizione è sempre la stessa. Ma rispetto le posizioni del Partito democratico”, ha dichiarato il leader del M5S.