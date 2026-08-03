Giuli contestato a Pozzuoli, il sindaco: "No a strumentalizzazioni"

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è stato contestato a Pozzuoli, dove si è recato in seguito al terremoto di magnitudo 4.7 registrato venerdì 31 luglio. “Ognuno ha le proprie responsabilità e la propria funzione. Era giusto che Giuli venisse a verificare rispetto alle sue competenze. Lui sta facendo il suo lavoro, non è venuto a fare passerelle“, ha detto Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, intervistato al termine di una riunione presso il COC di Monteruscello. “Purtroppo capisco anche la preoccupazione delle persone, sono stato io il primo ad affrontarle. Non accetto invece alcune strumentalizzazioni che sono in corso d’opera e sono al vaglio delle forze dell’ordine. Dovremmo risalire a chi è venuto a protestare in maniera legittima e chi invece è venuto a fare proteste in maniera strumentale. Se ci sarà la possibilità farò anche le dovute azioni che è giusto si facciano”, ha aggiunto il primo cittadino.