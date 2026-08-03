Campi Flegrei, Giuli contestato a Pozzuoli incontra una delegazione di cittadini

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è recato lunedì mattina a Pozzuoli, in provincia di Napoli, per effettuare un sopralluogo dello stato dei beni archeologici della città a seguito della scossa di magnitudo 4.7 registrata la sera del 31 luglio 2026 nei Campi Flegrei. Presso l’Anfiteatro Flavio, mentre era in corso la visita del ministro, si sono radunati diversi cittadini e sfollati che hanno contestato Giuli. Il ministro ha quindi incontrato una delegazione dei cittadini prima di lasciare il Comune per andare a Pompei.