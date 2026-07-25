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sabato 25 luglio 2026

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Morte Fakir, il sindaco di Bologna denuncia gli haters dopo le minacce ricevute online

Morte Fakir, il sindaco di Bologna denuncia gli haters dopo le minacce ricevute online
Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. (Foto: Alessandro Ruggeri/ LaPresse)
Redazione
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Matteo Lepore ha deciso di tutelarsi dopo i messaggi ricevuti in seguito agli scontri sorti alla manifestazione in piazza Nettuno

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, si è presentato in Questura e ha sporto denuncia contro gli haters per le minacce ricevute sul web dopo i disordini seguiti alla morte di Abderrahim Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna, secondo cui l’ufficio legale di Palazzo d’Accursio ha vagliato i messaggi arrivati sui profili social del primo cittadino dopo la manifestazione a piazza Nettuno indetta dallo stesso Lepore. Tra i commenti ci sarebbero anche minacce di morte.

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