Morte Fakir, il sindaco di Bologna denuncia gli haters dopo le minacce ricevute online

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, si è presentato in Questura e ha sporto denuncia contro gli haters per le minacce ricevute sul web dopo i disordini seguiti alla morte di Abderrahim Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna, secondo cui l’ufficio legale di Palazzo d’Accursio ha vagliato i messaggi arrivati sui profili social del primo cittadino dopo la manifestazione a piazza Nettuno indetta dallo stesso Lepore. Tra i commenti ci sarebbero anche minacce di morte.