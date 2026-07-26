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domenica 26 luglio 2026

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Pride Berlino, organizzatori chiedono a partecipanti di lasciare evento dopo attacco

LaPresse
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In un video girato da un partecipante al Pride di Berlino viene immortalato il momento in cui sabato sera è stato chiesto alla folla di lasciare il concerto alla Porta di Brandeburgo dopo che un furgone ha investito i dimostranti in un’altra area della manifestazione, vicino a quella dello show musicale, uccidendo una persona e ferendone altre 16. Il video mostra un organizzatore dell’evento sul palco che annuncia: “Purtroppo, dobbiamo concludere l’evento in anticipo a causa di una situazione difficile. Vi preghiamo di dirigervi con calma verso le uscite. Vi preghiamo di evitare il percorso verso la Colonna della Vittoria”. La polizia è alla caccia di un sospettato ventunenne, identificato come Abdul B., che ha legami con gruppi islamici nella capitale tedesca e che sarebbe stato alla guida del van. Alcune altre persone sono state accoltellate e potrebbero essere coinvolte altri persone nell’attentato. Le forze dell’ordine hanno fermato un cittadino iraniano, presunto passeggero del furgone.